Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что, очевидно, в россии появился запрос на окончание войны, раз должностные лица постоянно говорят, что переговоров с Украиной не будет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В россии сейчас несколько человек одновременно говорят, что ни в коем случае невозможны никакие переговоры с Украиной. Интересная такая тенденция, заметьте, странная, я бы сказал. Почему странная? А им же никто не предлагал никакого мира, и переговоров им никто не предлагал, а они говорят, что нет, ни при каких условиях никаких переговоров не будет», - отмечает Михаил Шейтельман.

Также мы видим, рассказывает он, что Медведев проснулся после 2-недельной спячки, ведь он 2 недели не писал ничего у себя в телеграме, а теперь проснулся и написал длинный монолог о переговорном капкане, в который россия после наступления ВСУ на Курскую область уже ни за что не попадет.

По мнению эксперта, здесь интересно, что Медведев начал говорить не о том, что надо выбить ВСУ из Курской области, не о том, что надо применить ядерное оружие, а о каких-то переговорах. Кроме того, добавляет он, и Лавров тоже выступил с заявлением, что путин велел сказать, что никаких мирных переговоров.

«Они нам говорят, что никаких мирных переговоров? Ну, мы их как бы не звали. Американцам они говорят, что никаких мирных переговоров? А американцы что, добивались мирных переговоров? Я понял, к кому они говорят. По-моему, они сообщают, что не будет никаких мирных переговоров своим собственным товарищам по несчастью, своим собственным подельникам. У меня такое сложилось впечатление, что внутри россии, внутри российского руководства появилась большая группа, которая хочет закончить войну», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Золотарев прокомментировал сообщения о том, что Беларусь отправляет больше войск на границу с Украиной.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, как провести выборы в Украине во время войны.