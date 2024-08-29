Политический аналитик Тарас Загородний заявил, что надо уже не столько ждать разрешения бить западным оружием по рф, сколько создавать свое оружие и устраивать им блэкауты зимой.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Тут вопрос не в ограничениях. Это вопрос в изменении глобальной политики в первую очередь Соединенных Штатов Америки в отношении россии, потому что последние 100 лет они всегда играли в целостность россии, стабильность россии и так далее. Отсутствие разрешений вот этих вот – это следствие этой политики», - объясняет Тарас Загородний.

По его словам, Запад себе понимает, что проигрыш россии в этой войне приведет, возможно, к хаосу (россияне, кстати, активно этим спекулируют), что это приведет к ресентименту, то есть к тому, что было после Первой мировой войны, после первого проигрыша Германии. Поэтому, констатирует эксперт, и идет такая мутная политика, чтобы никто не проиграл и никто не выиграл.

И понятно, утверждает он, что Украину такая позиция не устраивает, поэтому мы давим, чтобы дали разрешение бить западным оружием по рф. Тем не менее, подчеркивает эксперт, надо понимать, что Запад не даст Украине оружия в достаточной мере для убедительной победы, мы должны рассчитывать на себя.

«Как это можно поменять? Производством собственного вооружения. Они нам хотят сделать проблемы зимой, так и мы им устроим проблемы зимой. Только проблема в том, что в Украине будет возможно холодная зима, а там точно холодная зима, и Украина это уже может организовать», - заключает Тарас Загородний.

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