Несмотря на визит Джейка Салливана в Пекин на этой неделе, интересы Америки по-прежнему находятся в серьезном противоречии с видением Китая.

В то время как лидер Китая Си Цзиньпин усиливает свою кампанию по перестройке мирового порядка под руководством США, над международными делами нависает большой вопрос: как он решит это сделать?

Си претендует на роль человека мира, предлагающего миру свежие идеи по дипломатии и безопасности, которые могли бы разрешить глобальные конфликты.

Однако его действия — прежде всего, его шаги по углублению партнерства с президентом Путиным — свидетельствуют о том, что он представляет новую угрозу глобальной стабильности, и вместо того, чтобы обеспечивать безопасность, он содействует силам, которые создают беспорядки.

Это был ключевой вопрос, с которым столкнулся советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время своего визита в Пекин на этой неделе.

На повестке дня была поддержка Китаем разрушительной войны Путина в Украине и американских усилий по ее прекращению.

Часть миссии Салливана заключалась в том, чтобы убедить лидеров Китая больше сотрудничать с Соединенными Штатами.

Пока еще неизвестно, добился ли Салливан какого-либо прогресса. Пока что руководство Китая, возможно, склонно дождаться результатов президентских выборов в США в ноябре, чтобы посмотреть, сможет ли оно получить более выгодную сделку от кого-то другого, кроме президента Джо Байдена.

Пекин может посчитать, что его перспективы достижения этого будут значительно лучше, если победителем станет Дональд Трамп, чьи заявления более сочувственны Путину, чем НАТО.

Вызов Китая мировому лидерству США не исчезнет, ​​независимо от того, кто победит в Белом доме.

Си укрепил дипломатические, торговые и деловые связи Китая с Россией. Аналогичным образом на Ближнем Востоке Си поддерживал тесные связи с Ираном.

Си, скорее всего, продолжит отдавать приоритет своим отношениям с Россией, Ираном и другими странами, которые, по его мнению, могут помочь его стремлению к новому мировому порядку, в большей степени сформированному китайскими интересами.

Источник: theatlantic.

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