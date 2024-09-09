Канцлер работает над "Минскими соглашениями 2.0", которые могут предусматривать передачу части украинской территории рф.

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит новый "мирный план" по урегулированию войны между Россией и Украиной, предусматривающий возможность сохранения Россией ранее захваченных украинских территорий.

Шольц, стремясь войти в историю как "канцлер мира", решил воспользоваться ситуацией в Украине, чтобы восстановить свои политические позиции после неудач на выборах в Тюрингии и Саксонии. Слухи о возможном поражении на выборах в Бранденбурге заставили его обратиться к украинскому вопросу как способу разрешения политического кризиса.

Согласно информации, канцлер работает над "Минскими соглашениями 2.0", которые могут предусматривать передачу части украинской территории россии. Шольц также подчеркнул необходимость проведения нового мирного саммита с обязательным участием рф, что вызвало серьезную критику со стороны оппозиции в Германии.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС упрекает Шольца в том, что его план ставит под угрозу безопасность Германии и Европы, а также может способствовать постепенному отказу от поддержки Украины в пользу фиктивных переговоров.

Политолог Томас Егер подчеркнул, что путин использует войну и переговоры как два способа достижения своих целей в Украине, включая разоружение Украины и обеспечение российской победы.

Источник: LaRepubblica.

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