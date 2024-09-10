Последний опрос New York Times показывает, что Трамп опережает Гаррис на 48-47 процентов среди предполагаемых избирателей. Это первое существенное падение популярности вице-президента с момента ее выдвижения на пост президента.

Опрос, указывающий на конец "периода медового месяца", демонстрирует сокращение преимущества Харрис до 2,5 процента в общем рейтинге и лишь 0,3 процента в ключевом штате Пенсильвания. Этот результат вызвал беспокойство в ее кампании, ведь показывает уменьшение поддержки, что может повлиять на дальнейшие выступления.

В опросе также указано, что 28 процентов вероятных избирателей хотят узнать больше о Харрис, по сравнению с лишь 9 процентами, которые имеют такие же запросы по Трампу. Это может быть следствием обвинений в легкомыслии по отношению к политике со стороны Гаррис.

Оба кандидата готовятся к состоявшимся во вторник дебатам. Харрис активно тренируется в Питтсбурге, тогда как Трамп применяет более импровизированный подход к подготовке. Республиканцы призывают Трампа соблюдать дисциплину, предупреждая о возможности негативных последствий личных нападок.

Между тем, аналитики прогнозируют, что дебаты могут стать критическим моментом для Харрис, которая должна уверенно доказать свою позицию избирателям. Результаты опроса показывают большой гендерный разрыв в поддержке – женщины предпочитают Харрис, тогда как мужчины склоняются к Трампу.

Дебаты во вторник могут оказаться определяющими в борьбе за Белый дом, и кампания Харрис должна быть готова к значительному давлению.

Источник: The Telegraf.

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