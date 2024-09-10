Дональд Трамп заявил, что планирует жестокие меры против тех, кто нарушает иммиграционные правила, намекая на потенциально насильственное изгнание лиц, пересекающих границу. Трамп использовал пример Колорадо, где, по его словам, нелегалы ​​"захватывают части штата", чтобы проиллюстрировать свое видение ситуации.

Эти комментарии Трампа отмечаются как часть его политической стратегии, постоянно поставляющей новые шокирующие заявления для удержания внимания. Хотя он часто делает радикальные обещания, которые на практике трудно реализовать, его риторика все же может иметь серьезные последствия для общества.

В истории Трампа уже были случаи, когда он высказывался о применении насилия, в частности, призывы к полиции "ломать черепа" во время протестов или угрозы смерти для бывших чиновников. Впрочем, реализация таких обещаний как массовая депортация сталкивается с огромными практическими и юридическими препятствиями.

Эксперты считают, что такие заявления могут остаться на уровне риторики. Планы Трампа нуждаются в огромных ресурсах, включая переписку законов, миллиарды долларов на иммиграционные службы, массовую транспортировку депортированных и дипломатическое давление на другие страны. В реальной жизни такие меры могут оказаться непрактичными и слишком затратными.

Источник: The Atlantic.

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