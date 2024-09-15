Учитывая постоянное напряжение в войне между Украиной и россией, вопрос мирных переговоров становится все более актуальным.

На фоне отсутствия прямых переговоров между Киевом и Москвой обсуждается возможность привлечения международных посредников для достижения мирного соглашения.

Шесть стран могут претендовать на эту роль, включая как западные, так и государства, имеющие глобальное влияние в мире. Среди потенциальных посредников называют Австрию, Венгрию, Бразилию, Китай, Индию и Турцию.

Австрия, в частности, предлагает Вену как нейтральную платформу для переговоров, отмечая свою дипломатическую и материально-техническую готовность. Венгрия же, являясь близким союзником россии, стремится сыграть роль в мирном процессе, однако ее инициативы часто воспринимаются как политические маневры.

Китай, Бразилия и Индия также рассматриваются как возможные посредники, однако их близость к россии вызывает сомнения в их нейтральности. Китай и Индия, в частности, имеют сложные отношения с обеими сторонами конфликта, что может повлиять на их эффективность в качестве посредников.

У Турции, несмотря на свое стратегическое расположение и роль в черноморском соглашении, также есть свои ограничения. Ее двусмысленная позиция по отношению к россии может препятствовать эффективному выполнению посреднических функций.

В то же время эксперты отмечают, что успешное достижение мира потребует не только усилий посредников, но и серьезной поддержки со стороны США и Западной Европы.

Возможность новых переговоров и их результаты остаются под вопросом ввиду сложной политической ситуации и отношения основных сторон конфликта.

Источник: newsweek .

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