20 октября молдаване одновременно с президентскими выборами будут голосовать на референдуме по членству в Европейском Союзе.

Несмотря на то, что вопрос референдума звучит просто: «Согласны ли вы с присоединением Молдовы к ЕС?», однако негативный ответ будет иметь серьезные последствия для страны.



Об этом говорят западные эксперты.

Они отмечают, что неудачный референдум может осложнить европейскую интеграцию страны. Это поставит под угрозу статус Молдовы как кандидата на вступление в ЕС, заблокирует европейскую помощь и приостановит начавшиеся в июне 2023 года переговоры о вступлении. Также это приведет к потере поддержки ключевых международных партнеров, в частности Евросоюза, что поставит под вопрос дальнейший курс страны.

Политическая поляризация усилится, а влияние России на внутреннюю политику Молдовы может возрасти. Провал референдума создаст условия для большего влияния пророссийских сил и подрыва демократических процессов. От этого пострадает и экономика страны: Молдова останется уязвимой к энергетическим манипуляциям со стороны России, что чревато повышением цен и перебоями в снабжении энергоносителями.

Кроме того, неудачный референдум может привести к деморализации граждан, росту миграции и ужесточению российской пропаганды, что еще больше отдалит страну от европейского будущего. Успешное голосование на референдуме – ключ к стабильности и развитию страны в Европейском Союзе.

Источник: emerging-europe .

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