Война на Украине кардинально отличается от предыдущих конфликтов, в которые вмешивались Соединенные Штаты Америки.

В отличие от Ирака и Афганистана, Украина не воспринимает американскую помощь как навязывание чужой воли, а, напротив, активно в ней нуждается.

Об этом рассказал аналитик и писатель Мэтт Галлагер.

Он утверждает, что война против россии является важной миссией для США. Галлагер сравнивает конфликт в Украине с войнами в Ираке, где США часто действовали под ложными предлогами и получали неоднозначную реакцию от местного населения.

"Мы служили в Ираке под фальшивыми поводами, в стране, которая в большинстве своем считала нас не спасателями, а захватчиками. В Украине не такая ситуация. Я знаю это по личному опыту работы там как тренера-волонтера и журналиста, а также из многочисленных интервью с местными жителями и международными легионерами, воюющими на передовой. Украинский народ очень хочет и нуждается в нашей помощи", — подчеркнул аналитик.

В Украине же ситуация совсем другая: речь идет о защите союзника, которого атакует агрессор. По мнению аналитика, Америка должна поддерживать Украину, чтобы сохранить свою нравственную и политическую позицию в мире.

Аналитик отмечает важность участия США в войне, ведь отказ от поддержки Украины не только не решит проблему, но и может иметь катастрофические последствия для глобальной стабильности.

Галлагер уверен, что именно в Украине у США есть шанс показать свою настоящую силу как демократическая страна, которая защищает свободу и справедливость.

По мнению Галлагера, война в Украине – это момент истины для Америки. Именно здесь США могут реализовать одну из своих главных миссий – быть защитниками демократии и свободы в мире.

Источник: politico.

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