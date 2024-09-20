Республиканская партия может столкнуться с существенными потерями на выборах, если не найдет пути объединения и прекращения внутренней борьбы.

Беспокойство о потенциальной потере республиканцами большинства в Палате представителей растет, и виновником этой ситуации эксперты называют Дональда Трампа.

Одержимость экс-президента вопросом фальсификаций на выборах, не имеющих реальных доказательств, ставит под угрозу стабильность партии и может привести к частичному прекращению работы правительства, отмечают в CNN.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не смог заручиться поддержкой собственных коллег для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства, содержавшего пункт, усложняющий голосование негражданам. Это решение, мотивированное желанием угодить Трампу, лишь усугубило внутрипартийные конфликты. Республиканцы столкнулись с необходимостью договариваться с контролирующими Сенат демократами, ведь подобные инициативы не имеют шансов на поддержку.

Ситуацию усложняют и требования консервативных республиканцев по поводу существенного сокращения бюджета, что лишь усиливает кризис. Отсутствие единства среди республиканцев грозит не только их позициям в Конгрессе, но и может оказать значительное влияние на результаты приближающихся выборов.

Ветеран-республиканец Митч МакКоннелл предупредил, что прекращение работы правительства в преддверии выборов может стать политической катастрофой для партии. Эти внутренние разногласия, усиленные влиянием Трампа, уже приводят к тому, что республиканцы рискуют потерять важные позиции в критических штатах, таких как Нью-Йорк, где проходят упорная предвыборная гонка.

Трамп по-прежнему продолжает настаивать на своих теориях заговора, отмечая якобы масштабные фальсификации, влияющие на результаты голосования. Однако эти утверждения лишь усугубляют политический раскол в партии.

Источник: cnn.

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