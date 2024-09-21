План Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине вызвал возмущение в мировом сообществе и натолкнулся на критику экспертов.

Предложения, озвученные советником Трампа Джеем Ди Венсом, могут иметь разрушительные последствия для международных отношений и безопасности.

Об этом заявил эксперт The Hill Эллиот Уилсон.

Вэнс предлагает создать демилитаризованную зону на нынешней линии разграничения между Украиной и россией, что, по мнению Уилсона, свидетельствует о готовности отказаться от Украины и отдать часть ее территории для рф. Уилсон подчеркивает, что такая позиция может восприниматься как поощрение к агрессии:

"Это говорит миру, что США готовы терпеть территориальные захваты".

Кроме того, план предусматривает отказ Украины от заявки на вступление в НАТО. Эксперт отмечает, что такая капитуляция имеет серьезные последствия для глобальной безопасности, подрывая политику "открытой двери" НАТО и посылая сигнал, что союзники не могут рассчитывать на поддержку США.

Уилсон сравнивает это с событиями Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Запад покинул Чехословакию нацистам.

"Это подтвердило бы, что обязательства США - письменные или устные - не имеют значения", - резюмирует он.

Напомним, что 12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс публично заявил, каким он видит план Трампа по завершению войны в Украине.

По его мнению, мирное урегулирование "будет иметь примерно такой же вид, как нынешняя линия разграничения между россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы рф не вторглась снова".

Источник: thehill.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.