В принятии решения о разрешении на дальнобойные удары по территории рф на Байдена давят не только "угрозы" путина, но и политическая ситуация в США.

Президент США Джо Байден оказался на развилке, которое может определить его внешнеполитическое наследие.

Об этом пишет журналист Politico Мэтью Каминский. В своей статье он задает вопрос, хочет ли Америка, чтобы Украина победила. И тут же отвечает, что "не похоже".

Украинское руководство переживает из-за предстоящих выборов в США, ведь они могут оказать существенное влияние на поддержку со стороны Вашингтона. Успехи на фронте, в частности, технологические достижения в беспилотниках, усиливают надежды, но человеческие потери значительны — новые фото погибших солдат появляются по улицам Киева, подчеркивая серьезность ситуации.

В ближайшие недели Байдену необходимо принять решение о разрешении Украине проводить дальнобойные удары по российским военным целям. Это решение может стать "поворотным моментом" в его политике по поводу войны в Украине. Как считает Каминский, удовлетворить просьбу Украины не будет большей эскалацией, чем передача западных танков или истребителей.

Однако российский президент пути снова угрожает "войной" Запада, если США поддержат украинские запросы. Каждый раз, когда Байден рассматривает такие вопросы, после длительных раздумий он подписывает необходимые решения, но сейчас, в условиях приближающихся выборов, на него оказывает давление осознание важности его исторического наследия.

На встрече Ялтинской Европейской стратегии украинские лидеры подчеркивали необходимость усиления защиты от российских атак. Они надеялись на поддержку со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, но все завершилось без конкретных обещаний. Теперь ожидается, что на заседании Генассамблеи ООН Владимир Зеленский представит свой "план победы" лично Байдену.

Политическая ситуация продолжает оставаться напряженной, и вопрос, позволит ли Байден Украине перейти к активным действиям против россии, остается открытым.

Источник: politico .

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