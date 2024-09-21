Попытки Ирана повлиять на политику США в преддверии президентских выборов в ноябре, напав на кампанию экс-президента Трампа, вышли за рамки операции по взлому и утечке данных.

По данным представителей американской разведки, Тегеран стремился заманить в ловушку предвыборную кампанию тогдашнего оппонента Трампа, действующего президента США Джо Байдена.

Информация, опубликованная у представителями американской разведки, свидетельствует о том, что иранские киберпреступники не только пытались передать украденные документы предвыборной кампании Трампа в СМИ, но и пытались передать их должностным лицам предвыборной кампании Байдена, надеясь, что команда Байдена попытается их использовать.

«В конце июня и начале июля иранские киберпреступники отправляли незапрошенные электронные письма лицам, которые в то время были связаны с предвыборной кампанией президента Байдена.

В тексте писем содержался отрывок из украденных закрытых материалов предвыборной кампании бывшего президента Трампа», — говорится в заявлении ФБР, Управления директора национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

«В настоящее время нет информации, указывающей на то, что получатели ответили», — говорится в заявлении, в котором отмечается, что иранские хакеры продолжают передавать украденную информацию американским СМИ.

Известно, что ФБР отслеживает эту деятельность, поддерживает связь с пострадавшими и продолжит расследование и сбор информации с целью преследования и пресечения деятельности ответственных за угрозу лиц.

Источник: Voice of America.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.