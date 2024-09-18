В процессе предвыборной гонки Дональд Трамп сталкивается с новыми вызовами, которые могут помешать ему занять пост президента.

Последние опросы в Айове показывают тревожные тенденции для Дональда Трампа , когда-то легко побеждавшего в этом штате.

Новое исследование американских аналитиков указывает на существенные изменения в настроениях избирателей. Хотя у Трампа преимущество среди мужчин, женщины решительно поддерживают Камалу Гаррис, которая смогла значительно усилить свои позиции по сравнению с Джо Байденом.

Так, вице-президент Гаррис опережает Трампа на 17% среди женщин-избирателей, а ее популярность выросла благодаря усилиям по вопросу абортов. Запрет на шестинедельные аборты, принятый в Айове, вызывает все большее разочарование среди избирателей, в том числе среди женщин, 70% которых выступают за легализацию абортов в большинстве случаев.

Хотя Трамп до сих пор занимает сильные позиции среди рабочего класса и сельских избирателей, его проблемы с женщинами могут серьезно ударить по его шансам на победу в Айове и других ключевых штатах. Особенно угрожает Трампу поддержка Гаррис среди избирателей с высшим образованием и живущих в пригородах.

Эксперты утверждают, что если Трамп не сможет укрепить свои позиции среди женщин, его шансы на победу в выборах в 2024 году могут быть под угрозой. Айова, когда-то безусловный союзник республиканцев, становится примером того, как изменение настроений избирателей может повлиять на общую картину выборов в США.

Источник: businessinsider .

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