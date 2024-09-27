Все войны, даже самые длинные и жестокие, завершаются мирным договором, поэтому Украина активно ищет посредника для переговоров из рф.

Украина нашла идеального посредника, на которого будет делать ставку в мирных переговорах для прекращения войны с РФ. Это – премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщает издание Politico, несмотря на то, что Индия до сих пор воздерживается от осуждения российского вторжения, она активно выступает за уважение суверенитета Украины. Высокопоставленный чиновник Киева подтвердил, что Индия может стать идеальным посредником в переговорах.

Во время летних переговоров с украинскими представителями Моди отметил, что для достижения мира Украине придется пойти на некоторые компромиссы, однако территориальные уступки не должны быть частью соглашения. На фоне стагнации отношений между США и россией, а также неудачных попыток Саудовской Аравии стать миротворцем, Индия выделяется как единственный потенциальный посредник.





Политики в Украине надеются на инициативу Нью-Дели. Как отметил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, Индия имеет большое влияние в глобальных вопросах и может изменить динамику конфликта. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что страна активно обменивается информацией между Москвой и Киевом, что может стать основой мирного процесса.

Обе стороны признают, что Индия может сыграть ключевую роль в дальнейших переговорах. Хотя министр не уточнил, есть ли у Индии собственный план, надежды на активные действия со стороны Нью-Дели растут. В мире, где многие страны имеют четкие позиции, Индия выступает как нейтральный игрок, способный инициировать диалог.

"Я могу сказать, что Индия – надежный партнер для Украины, и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире", – сказал для Politico пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.







Источник: politico .

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