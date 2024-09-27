Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что еще не этой осенью, но вот следующей уже действительно возможны переговоры между Украиной и россией по окончанию войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, «Рамштайн», который состоится в октябре, еще аккумулирует ресурсы для Украины на кампанию 2025 года и помощь не будет уменьшена, как уже сейчас пишут западные медиа. К тому же, замечает он, не зря и западные политики, и пресса, и президент Украины говорят о том, что ближайшие несколько месяцев решающие, это понятно, потому что на 2025 год уж точно будут понятны контуры переговоров.

«Что сейчас важно? Заставить путина идти на переговоры. Вот о чем идет речь. Вынудить его из сильной позиции, чтобы он был готов идти на уступки. И эти переговоры реалистично могут состояться ближе к осени 2025 года», - подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, то же The Economist пишет о возможных президентских выборах в следующем году, чтобы подтвердить и легитимизировать полномочия Зеленского перед этими переговорами. То есть, объясняет эксперт, речь идет о том, что президент может пойти на какие-то непопулярные шаги, и чтобы это не привело к внутренним потрясениям, как хотел бы враг, нужно провести выборы.

«2025 год, по-моему, и будет все же решающим с точки зрения переговоров. Во-первых, потому что и президент Украины говорит о том, что эту войну нельзя затягивать, что нельзя поддерживать мнение тех, кто говорит, что Украина должна быть я не знаю сколько там в войне. Нет, и мы будем стоять на пути того, чтобы искать в том числе и перемирие. Главное, что для нас? НАТО, интеграция в ЕС, гарантии безопасности, восстановления, обеспечения нашей обороноспособности, производства оружия, гарантии того, что мы независимы и суверенны, пусть, возможно, с временно оккупированными территориями, но они непременно вернутся», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Золотарев заявил, что самый кризисный опасный период будет с середины октября по середину ноября.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о планах ВСУ на Донбассе до зимы: «Нам очень важно…».