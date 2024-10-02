WSJ напоминает, что Байден был обязан предоставить стратегию, однако сделал это с опозданием и засекретил документ, вызвавший критику со стороны республиканцев.

Президент США Джо Байден не выполнил свое обещание по поддержке Украины, поскольку предоставил документ со стратегией помощи с несколькомесячным опозданием и засекретил его.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что во время своего выступления в ООН Байден назвал себя преданным союзником Украины, но его администрация не проявляет прозрачности перед Конгрессом и американской общественностью по поводу плана достижения победы в войне. Согласно законопроекту о дополнительной помощи Украине, Конгресс обязал администрацию предоставить стратегию в течение 45 дней, однако этот срок был нарушен. WSJ также отмечает, что администрация Байдена часто затягивает поставки вооружений или предоставляет их в недостаточных объемах, что сдерживает Украину в отвоевании территорий.

Издание отмечает, что фраза «поддержка столько, сколько нужно» стала риторической отговоркой, не заменяющей настоящую стратегию. Хотя США недавно предложили новую батарею ПВО Patriot и другое вооружение, конгрессмены-республиканцы требуют более четкого видения того, как Украина может использовать эту помощь для восстановления позиций на фронте.

Общественный скептицизм в США растет из-за затяжной войны, что ставит под сомнение дальнейшую поддержку Украины вне зависимости от результатов президентских выборов. WSJ напоминает, что Байден был обязан предоставить стратегию, однако сделал это с опозданием и засекретил документ, вызвавший критику со стороны республиканцев. Они призывают администрацию опубликовать несекретную версию документа по обсуждению общественностью. Однако журналисты предполагают, что этого не стоит ожидать до президентских выборов, чтобы избежать дополнительных объяснений вице-президентке Камалы Харрис, которая также является кандидатом в президенты.

К тому времени, как отмечают в статье, Харрис остается причастным к запутанной и непоследовательной политике Байдена по отношению к Украине.

Источни: WSJ

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