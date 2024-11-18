Усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа по мирным переговорам между Украиной и россией все больше находят отклик у европейских лидеров.

Европа, обеспокоенная возможной утратой американской помощи, пересматривает свою стратегию поддержки Украины.

По мнению аналитиков Института изучения войны, время играет против Киева, в то время как Москва укрепляет свои позиции.

Европейские правительства, хоть и заявляют о поддержке Украины "пока это будет нужно", готовятся к возможным изменениям в политике Вашингтона. В частности, обсуждаются сценарии, включающие сокращение военной помощи в Украине. На встречах в европейских столицах все чаще звучит мнение о необходимости дипломатического разрешения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на эти тенденции, заявил, что любое прекращение огня не должно стать шансом для россии перевооружиться.

"Это именно то, чего Путин давно хотел: ослабить изоляцию россии и проводить ни к чему не приведущие переговоры. Как он это делал в течение десятилетий", - отмечает глава государства.

Тем временем европейские столицы оценивают возможность сдвига в переговорном процессе. Франция, Германия и Италия обеспокоены тем, хватит ли ресурсов для замены американской помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, уже давно призывает к скорейшему завершению войны.

Дипломаты также предостерегают, что переговоры, даже с участием США, могут привести к новым вызовам. В частности, Москва требует признания "территориальных реалий", что неприемлемо для Киева. Европейские лидеры опасаются, что уступки россии со стороны Трампа могут создать новые угрозы безопасности в регионе.

Источник: wsj .

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