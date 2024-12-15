Правительство Виктора Орбана объявило о намерении снизить расходы на оборону до менее 2% ВВП в 2024 году по сравнению с нынешними 2,2%.

Венгрия планирует сократить свои военные расходы, несмотря на то, что это противоречит призывам Дональда Трампа к европейским союзникам увеличить оборонный бюджет.

Как отмечает Bloomberg, это решение связано с стоящими перед страной экономическими вызовами и стремлением Орбана подготовиться к всеобщим выборам 2026 года. Растущая инфляция, замороженные субсидии и спад экономики заставляют правительство переориентировать ресурсы на социальные и другие бюджетные расходы. Этот шаг выглядит странным на фоне других восточноевропейских членов НАТО.

"Это изменение резко контрастирует с уровнями расходов в некоторых других восточноевропейских членах НАТО, таких как страны Балтии или Польша, которые выделяют более 3% ВВП на свои войска из-за обострения проблем безопасности после вторжения россии в Украину в 2022 году", – отмечает Bloomberg.

Примечательно, что Виктор Орбан известен своими теплыми отношениями с Дональдом Трампом, неоднократно критиковавшим европейские страны за недостаточные расходы на оборону. Трамп даже угрожал вывести США из НАТО, если союзники не увеличат свои бюджеты.

К слову, Венгрия за последние годы значительно модернизировала свои вооруженные силы, закупив танки Leopard, истребители Gripen и системы ПВО. Ведь с 2018 года Орбан постепенно увеличивал военные расходы.

Источник: bloomberg .

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