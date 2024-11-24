Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала вдохновением для польской партии "Право и справедливость".

После поражения на парламентских выборах 2023 года и ряда скандалов и финансовых затруднений, партия видит в триумфе Трампа шанс восстановить доверие избирателей перед президентскими выборами 2024 года.

Как отмечает Politico, период президентства Трампа совпал с годами доминирования партии "Право и справедливость" в польской политике. В 2018 году партия даже предложила создать военную базу "Форт Трамп" как символ крепких польско-американских связей. Теплые отношения между Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой, поддерживающим партию "Право и справедливость", лишь укрепляли этот альянс.

Возвращение Трампа в Белый дом стало поводом для радости среди членов партии. В ходе сессии польского парламента ее члены устроили овации, скандируя имя нового президента США. В то время как Дональд Трамп в одном из интервью сказал: "Никто не сделал для польского народа больше, чем я".

"Право и справедливость" надеется использовать военные и вопросы безопасности как ключевую часть своей предвыборной кампании. Ведь Польша, которая тратит на оборону больше всего среди стран НАТО по доле ВВП, продолжает отмечать важность американской поддержки на фоне войны в Украине.

Мариуш Блащак, чиновник партии, даже призвал премьер-министра Дональда Туска уйти в отставку после победы Трампа, заявив, что Германия не может гарантировать безопасность Польши, в отличие от США.

В то же время, Туск, представляющий либеральную оппозицию, скептически относится к Трампу и подчеркивает, что будущее Польши должны решать польские избиратели, а не американская политика. Он ушел от резких комментариев, но признал, что возвращение Трампа создает вызовы для Европы.

Источник: politico .

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