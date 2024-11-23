Целью дипломатической инициативы станет не только урегулирование ситуации в Украине, но и уменьшение напряженности на Ближнем Востоке.

Бывший премьер-министр Израиля Эгуд Барак считает, что Дональд Трамп , в случае возвращения в президентское кресло, может инициировать масштабные переговоры с Путиным.

По словам Барака, Иран находится в шаге от получения ядерного статуса, и Трамп, хотя и известен своей жесткой позицией по отношению к Тегерану, может выбрать новую стратегию. Израиль по иранским объектам, в чем значительно расходился во взглядах с Джо Байденом.

"Не исключено, что, несмотря на то, что члены новой администрации Трампа выглядят очень жесткими по отношению к Ирану, общий изоляционистский настрой новой администрации заставит их рассмотреть гораздо более широкое соглашение", - подчеркнул Барак.

Он предполагает, что предстоящее дипломатическое соглашение может включать взаимосвязанные переговоры с Москвой по Украине, где Трамп будет поощрять президента России помочь "убедить Тегеран прекратить свои марионеточные действия, деятельность против Саудовской Аравии, Эмиратов и Израиля и найти какую-то формулу, чтобы жить мирно" .

По замыслу, это соглашение должно включать новую ядерную договоренность с Тегераном, которая получила бы поддержку международного сообщества.

Источник: politico .

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