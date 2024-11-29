Мирные переговоры между Украиной и рф могут состояться уже в 2025 году, однако возможность заключить соглашение, способное остановить агрессию, будет оставаться под вопросом.

Переговоры могут оказаться "хрупкими", если новоизбранный президент США Дональд Трамп допустит ряд серьезных ошибок.

Об этом говорит политический аналитик из RAND Corporation Пол Кормари в комментарии изданию Business Insider. Он отмечает, что основная проблема – отсутствие сильных гарантий безопасности для Украины, что может привести к "хрупкости" потенциального перемирия.

"Прочное соглашение обязательно должно содержать укрепление [Украины] и поддержку [ее] позиции, чтобы убедительно сдерживать россию от новых попыток", - подчеркивает эксперт.

Он также добавил, что россия "берет по крупице" и постепенно захватывает украинские территории. Поэтому, по словам эксперта, мирное соглашение без надлежащих гарантий безопасности не способно сдержать россию от новых военных шагов.

Россия также неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам только при условии, что Украина откажется от вступления в НАТО. Это требование, как отмечают журналисты, можно будет выполнить, если Трамп предоставит своей подписью такое соглашение. Помощники будущего президента США уже озвучили идею, что Украина может остаться внеблоковой, то есть нейтральной в пользу мирного процесса.

Однако некоторые аналитики считают, что именно такая уступка может привести к новым угрозам независимости Украины, поскольку к 2014 году Украина была нейтральной, и это не остановило россию от захвата ее территорий.

Как вариант развития событий, некоторые эксперты предлагают заключение соглашения о безопасности, которое предусматривало бы усиление военного присутствия европейских союзников Украины или увеличение военных возможностей самой Украины через финансирование со стороны США. В этом случае можно избежать новых атак со стороны россии и укрепить оборону страны.

Источник: businessinsider .

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