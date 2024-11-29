Переговоры могут оказаться "хрупкими", если новоизбранный президент США Дональд Трамп допустит ряд серьезных ошибок.
Об этом говорит политический аналитик из RAND Corporation Пол Кормари в комментарии изданию Business Insider. Он отмечает, что основная проблема – отсутствие сильных гарантий безопасности для Украины, что может привести к "хрупкости" потенциального перемирия.
"Прочное соглашение обязательно должно содержать укрепление [Украины] и поддержку [ее] позиции, чтобы убедительно сдерживать россию от новых попыток", - подчеркивает эксперт.
Он также добавил, что россия "берет по крупице" и постепенно захватывает украинские территории. Поэтому, по словам эксперта, мирное соглашение без надлежащих гарантий безопасности не способно сдержать россию от новых военных шагов.
Россия также неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам только при условии, что Украина откажется от вступления в НАТО. Это требование, как отмечают журналисты, можно будет выполнить, если Трамп предоставит своей подписью такое соглашение. Помощники будущего президента США уже озвучили идею, что Украина может остаться внеблоковой, то есть нейтральной в пользу мирного процесса.
Однако некоторые аналитики считают, что именно такая уступка может привести к новым угрозам независимости Украины, поскольку к 2014 году Украина была нейтральной, и это не остановило россию от захвата ее территорий.
Как вариант развития событий, некоторые эксперты предлагают заключение соглашения о безопасности, которое предусматривало бы усиление военного присутствия европейских союзников Украины или увеличение военных возможностей самой Украины через финансирование со стороны США. В этом случае можно избежать новых атак со стороны россии и укрепить оборону страны.
Источник: businessinsider .
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