Нынешние пессимистические настроения в партии даже превышают разочарование от поражения Хиллари Клинтон в 2016 году.

После недавнего поражения вицепрезидента Камалы Харрис на президентских выборах в США почти половина избирателей Демократической партии выражает пессимизм относительно ее будущего.

Согласно опросу Pew Research Center, которое приводит The Hill, 49% демократов и независимых, ориентированных на левую политику, сомневаются в успехах партии. Это значительный рост негативных настроений по сравнению с прошлыми годами — более чем на 20% больше, чем после промежуточных выборов 2022 года, и даже на 10% больше, чем после поражения Хиллари Клинтон в 2016 году.

Среди наиболее пессимистических — младшие избиратели в возрасте до 50 лет, среди которых 50% сомневаются в будущем партии. В то время как старшие избиратели демонстрируют меньший уровень негатива только 39%. Прогрессивные демократы также чаще умеренных выражают разочарование: 52% против 46%.

Несмотря на это, 51% респондентов остаются оптимистичными, хотя этот процент на 10% меньше, чем в 2022 году. В частности, после проигрыша Харрис многие демократы, несмотря на рост разочарования, считают, что следующим кандидатом от партии в 2028 году должен стать именно Камала Харрис.

В то же время, ситуация выглядит более благоприятно для Республиканской партии. После получения Трампом контроля над Белым домом и Конгрессом, оптимизм среди республиканцев значительно возрос, достигнув 86%. Это больше, чем после первой победы Трампа в 2016 году (79%). Особенно положительно настроены консервативные республиканцы — 92% против 78% среди более умеренных.

Источник: thehill .

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