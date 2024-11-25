Ультранационалист Келин Георгеску, появившийся на политической арене буквально "из ниоткуда", лидирует в первом туре, согласно предварительным результатам, охватывающим более 99,9% голосов.

По данным экзит-поллов, Георгеску набирает 22,93% голосов, опережая премьер-министра левоцентристской партии Марселя Чолаку (19,16%) и реформистку Елену Ласкони (также 19,16%). Другой правый кандидат Джордж Симион останавливается на 13,87%. Сначала прогнозы указывали на то, что Ласкони может пройти во второй тур, однако Георгеску набрал поддержку, что может кардинально изменить румынскую политику.

35-летний Георгеску, сделавший ставку на экономический национализм и критическое отношение к ЕС и НАТО, объяснил свой успех как "удивительное пробуждение" румынского народа. Он отметил необходимость уменьшения зависимости от импорта, поддержки местных фермеров и восстановления внутреннего производства. Своей кампанией Георгеску сумел привлечь молодежь, используя соцсети, в частности, TikTok.

Его заявления о политике НАТО и России вызвали значительный резонанс. Георгеску неоднократно выражал симпатии к культуре россии и даже критиковал расположение американского противоракетного щита в Румынии, что ухудшило его имидж в западных странах. Кроме того, он столкнулся с критикой за свои высказывания в поддержку фашистских движений 20 века, однако отвергает обвинения в антисемитизме.

Выборы могут иметь далеко идущие последствия для политической ситуации в Румынии. Следующий тур состоится 8 декабря, после парламентских выборов, которые должны пройти в следующее воскресенье.

Источник: politico .

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