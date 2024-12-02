В четвертую ночь протестов на проспекте Руставели спецназ применил еще более радикальные методы подавления людей.

В Тбилиси четвертая ночь протестов против "Грузинской мечты" переросла в жесткие разгоны и массовые задержания простых граждан, желающих видеть свою страну частью ЕС.

Рассказываем, что проходило в четвертую ночь протестов в Грузии.

В четвертую ночь протестов на проспекте Руставели спецназ применил слезоточивый газ, а протестующие ответили пиротехническими средствами. Утром полиция начала зачистку проспекта, и начались массовые задержания, в том числе возле станций метро.

Грузинские граждане, протестующие против правительства и упразднение европейского выбора страны, использовали против полиции фейерверки, зеленые лазерные указки и "коктейли Молотова". В ответ силовики применили водометы, газ и силой пытаются остановить людей – заламывают руки, бьют ногами.

В ходе разгона демонстрации были зафиксированы многочисленные задержания. Ранее появлялась информация, что места в изоляторах уже заполнены после массовых арестов в предыдущие дни.

По сообщениям местных СМИ, один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены", Зураба Гирчи Джапариддзе, был задержан во время протеста в Тбилиси.

В свою очередь, пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил благодарность стражам порядка за эффективную работу, заявив, что протесты являются спланированной акцией, которую финансируют другие государства.

Между тем, несколько представителей Грузии в Евросоюзе и США объявили о сложении своих обязанностей в знак протеста против решения правительства приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года.

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