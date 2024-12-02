Назначение генерала Кита Келлога на должность специального представителя по Украине и россии в администрации Дональда Трампа вызывает смешанные чувства в Киеве.

Хотя не все взгляды Келлога отвечают украинским интересам, это назначение далеко не самый плохой вариант среди возможных кандидатур.

Как пишет DW, об этом заявила директор аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук. Она подчеркнула, что у Келлога есть значительный опыт - более 40 лет службы в армии США, а также знакомый с ситуацией в Украине. Она напомнила, что генерал неоднократно посещал разные регионы Украины, в частности, Харьков, Изюм, Донбасс и Одессу, что позволяет ему иметь более глубокое понимание ситуации.

"Очевидно, что он будет очень хорошо понимать ситуацию", – отметила эксперт.

Это также важно в контексте сотрудничества между Украиной и США. Трамп доверяет мнению Келлога, что позволяет надеяться, что вопросы Украины получат постоянное внимание в американской политике, а не будут отодвинуть на задний план из-за других геополитических вызовов. Гетманчук также отметила, что Келлог высказывал критические мнения по поводу отсутствия лидерства со стороны США в начале войны и медленных поставок оружия Украине, совпадающему с позицией Киева.

Однако есть и вопросы, в которых позиции Келлога не совпадают с украинскими интересами. Он выступает за постепенное снятие санкций с россии и прекращение конфликта из-за замораживания войны. Кроме того, его взгляды на вступление Украины в НАТО также остаются противоречивыми Киеву. Над этими вопросами, по мнению эксперта, предстоит еще поработать.

Источник: dw .

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