В Сирии разворачиваются масштабные изменения: режим Башара Асада и его союзники — россия и Иран — потерпят поражение.

Повстанцам удалось за четыре дня освободить город Алеппо , ранее усилиями коалиции Асада содержавшуюся с 2016 года, и вернуть контроль над большей частью провинции Алеппо, а также рядом территорий в соседних провинциях.

Как пишет The Conversation, это стало переломным моментом в продолжающейся более десятилетия войне.

В настоящее время российские войска остаются изолированными на своих базах в Средиземном море, а иранские силы вместе с ливанской группировкой "Хезболла" не смогли удержать свои позиции. В результате атак повстанцев погибли несколько командиров, что ослабило оборону.

Режим Асада, когда-то контролировавший значительную часть Сирии, теперь теряет даже те территории, которые оставались под его влиянием. А его российские и иранские пособники, перегруженные и изолированные большей частью мира, не в состоянии восстановить его бумажное правление.

Помимо военных поражений режим Асада сталкивается с серьезными экономическими проблемами. ВВП страны сократился более чем в два раза за последнее десятилетие, а сирийский фунт постоянно ослабевает. Международные санкции, введенные из-за репрессий режима, еще больше усугубляют кризис. Иран также находится в затруднительном положении: его экономика ослаблена санкциями, а внутренние протесты уменьшают возможность влиять на ситуацию в Сирии.

Анкара играет ключевую роль в конфликте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает рычаги влияния как на повстанцев, так и на международные переговоры. Турция может способствовать дальнейшему продвижению оппозиции или, наоборот, остановить их атаки, используя это как аргумент в переговорах с россией и Ираном. В то же время, турецко-курдский вопрос остается открытым: возможность нового наступления Турции на курдские силы на северо-востоке Сирии зависит от дальнейших договоренностей с Вашингтоном.

Источник: theconversation .

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