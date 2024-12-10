Оба политика застряли в кругу взаимных обвинений, что мешает избирателям понять взгляды каждого насчет войны в Украине.

Немецкие политики Олаф Шольц и Фридрих Мерц используют войну в Украине как часть своей предвыборной стратегии на фоне приближающихся выборов в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

Как отмечает Der Spiegel, конкуренция между ними относительно того, чья политика в отношении Украины лучше, превратилась в ряд взаимных обвинений, вместо четких ответов на предстоящие действия Германии.

Результат войны в Украине, по мнению аналитиков, станет решающим фактором безопасности Германии и Европы на следующие десятилетия. Именно поэтому немецкие граждане хотят понять, какую стратегию по отношению к Украине будут выбирать будущие лидеры страны. Однако вместо того чтобы ясно раскрыть свои позиции, Шольц и Мерц стали заложниками политических споров. Канцлер Шольц гордится тем, что отказал Украине в поставках крылатых ракет, тогда как Мерц, кандидат от ХДС/ХСС, пытается продемонстрировать большую готовность помогать Киеву.

Но, как отмечает издание, Украине действительно нужны системы противовоздушной обороны, боеприпасы и инвестиции в оборонную промышленность, а не споры о ракетах. Согласно Spiegel, Германия должна четко определить, какой именно помощью она может способствовать завершению войны, в частности через поставки оружия и возможное размещение миротворческих войск.

Однако оба политика до сих пор уклоняются от четкой позиции по вводу немецких войск. Шольц заявил, что сейчас это "невозможно", а Мерц уточнил, что этот вопрос "пока" не стоит в повестке дня. Такие нечеткие высказывания вызывают беспокойство и недоверие среди избирателей, ведь граждане хотят четких и решительных ответов от тех, кто стремится управлять страной.

Источник: spiegel .

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