Путин сейчас очень рассудительно думает о своих последующих шагах.

Россия может потерять контроль над своими стратегическими базами в Сирии, в частности, над морской базой в Тартусе и авиабазой Хмеймим.

Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий в эфире Радио NV предположил, что, несмотря на попытки россии удержать эти объекты, Эрдоган будет активно препятствовать Кремлю. По словам эксперта, российские власти могут попытаться использовать финансовые инструменты, чтобы подкупить региональные власти, в частности алавитов, с целью заключения соглашений и сохранения контроля над важными территориями.

"Но я думаю, что турецкий интерес султана Эрдогана... он не позволит им этого сделать, и сделает все, чтобы Путин убрался оттуда с Ближнего Востока", - отметил Заблоцкий.

Он также добавил, что базы в Тартусе и Хмеймиме уже не представляют особой ценности. Российские войска на протяжении многих лет накапливали там значительные запасы, которые теперь нуждаются в значительных усилиях для вывоза или уничтожения. Эксперт подчеркнул, что Кремль сейчас думает о своих последующих шагах, учитывая ситуацию.

Напомним, что 8 декабря вооруженная оппозиция захватила Дамаск, и режим Башара Асада упал. Президент Сирии сбежал в россию, а его место заняло переходное правительство. Военные высшие руководители, такие как генерал Сергей Кисель и командующий Чайко, также скрылись из страны. В этом контексте россия обратилась в Турцию с просьбой помочь вывести свои военные мощности из баз в Сирии.

Источник: Радио NV .

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