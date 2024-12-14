Его победа на выборах в Румынии стала неожиданностью, поэтому многие задаются вопросом: действительно ли это было волей народа или результатом российской дезинформационной кампании.
О статье для The Guardian пишет молдавская журналистка и писательница, живущая в Кишиневе, Паула Эрижану. Она отмечает, что еще до выборов, не попадавший в число фаворитов, Георгеску приобрел невероятную популярность благодаря активному использованию соцсетей, в частности TikTok. Его видео, разжигавшие страхи румын о мобилизации в Украине, а также обвинения в адрес правительства Румынии в поддержке военной помощи Украине, привлекли большое количество избирателей.
Эти нарративы стали удобными для россии, стремящейся использовать любые слабости в европейских странах для разжигания антизападных настроений. В пропагандистских материалах, поддержанных Кремлем, Георгеску неоднократно называли "другом россии", хотя сам он пытался дистанцироваться от этого ярлыка, утверждая, что является "прорумынским" политиком.
Однако проблема заключается не только в его взглядах. Российские агентурные сети, работающие через Telegram и другие платформы активно манипулировали информацией, проводя организованные кампании в поддержку Георгеску. Схожие методы были применены и в Молдове, и в Болгарии, где тоже наблюдались попытки влиять на выборы через дезинформацию и подкуп голосов.
В настоящее время румынские правоохранители ведут расследование, арестовывая подозреваемых в организации избирательных манипуляций. В частности, была задержана группа лиц, которые, вероятно, имели связи с частной военной компанией в Конго и координацию с российскими агентами.
Источник: theguardian .
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