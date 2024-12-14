Румыния пережила самый большой политический кризис за последние 35 лет после того, как Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов, где лидером опросов стал ультранационалист Келин Джорджеску.

Его победа на выборах в Румынии стала неожиданностью, поэтому многие задаются вопросом: действительно ли это было волей народа или результатом российской дезинформационной кампании.

О статье для The Guardian пишет молдавская журналистка и писательница, живущая в Кишиневе, Паула Эрижану. Она отмечает, что еще до выборов, не попадавший в число фаворитов, Георгеску приобрел невероятную популярность благодаря активному использованию соцсетей, в частности TikTok. Его видео, разжигавшие страхи румын о мобилизации в Украине, а также обвинения в адрес правительства Румынии в поддержке военной помощи Украине, привлекли большое количество избирателей.

Эти нарративы стали удобными для россии, стремящейся использовать любые слабости в европейских странах для разжигания антизападных настроений. В пропагандистских материалах, поддержанных Кремлем, Георгеску неоднократно называли "другом россии", хотя сам он пытался дистанцироваться от этого ярлыка, утверждая, что является "прорумынским" политиком.

Однако проблема заключается не только в его взглядах. Российские агентурные сети, работающие через Telegram и другие платформы активно манипулировали информацией, проводя организованные кампании в поддержку Георгеску. Схожие методы были применены и в Молдове, и в Болгарии, где тоже наблюдались попытки влиять на выборы через дезинформацию и подкуп голосов.

В настоящее время румынские правоохранители ведут расследование, арестовывая подозреваемых в организации избирательных манипуляций. В частности, была задержана группа лиц, которые, вероятно, имели связи с частной военной компанией в Конго и координацию с российскими агентами.

Источник: theguardian .

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