Хотя по рейтингам ее партия имеет лишь 18-19% поддержки, не позволяющей ей претендовать на победу, Вайдель имеет амбиции довести до конца свою политическую борьбу.

Как пишет Bluewin, Вайдель вызывает огромный интерес как личность. Она стала символом партии, известной своей решительностью и резкими высказываниями в адрес оппонентов. Ее часто называют «ледяной принцессой» по ее сдержанной, но в то же время властной манере поведения. Однако те, кто близко ее знает, отмечают ее юмор и способность быть менее серьезной вне публичной сцены.

Вайдель, уже давно живущая с партнершей, швейцаркой Сара, не избегает темы личной жизни. Хотя вопрос о ее гомосексуальности и отношениях с женщиной миграционного происхождения часто стали поводом для критики AfD, сама Вайдель не видит в этом никакого противоречия. Она утверждает, что эти вопросы не должны влиять на ее политические взгляды и отношение к партии, хотя ее оппоненты иногда обвиняют в двойных стандартах.

Одним из самых спорных моментов ее политической карьеры является поддержка пророссийских взглядов. Вайдель выступает за отмену санкций против России и возобновление экономических связей с РФ, заявляя, что это необходимо для сохранения доступного энергоснабжения в Германии.

Она также выступает против дальнейших поставок оружия Украине и заявляет, что мир в Украине следует искать через переговоры с Москвой и Вашингтоном. Она считает, что Украина уже потеряла контроль над разрешением конфликта, и именно в этих двух столицах будет приниматься окончательное решение.

Источник: bluewin .

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