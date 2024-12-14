В интервью, сопровождавшем его избрание Человеком года по версии Time, Трамп заявил, что категорически не соглашается с отправкой ракет на сотни миль на территорию россии , спрашивая: «Почему мы это делаем?».

Об этом пишет The Guardian. Трамп, похоже, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Это видение отражает взгляды не только самого Трампа, но и его союзников в Конгрессе, таких как сенатор Майк Ли, предупреждающий, что поставки США ракет Atacms Украине могут привести к глобальному конфликту.

"Поскольку Трамп настроен достичь урегулирования в Украине путем переговоров, он, похоже, хочет закрыть двери под предлогами, которые россия может использовать во избежание участия в переговорах", - говорится в статье.

Хотя противодействие Трампа использованию Atacms вполне ожидаемо, она также имеет подводные камни. Поскольку Великобритания и Франция одобрили нанесение ракетных ударов большой дальности по российским целям, позиция Трампа ослабляет убедительность военного сотрудничества внутри НАТО в отношении войны в Украине.

Еще одним важным аспектом является недавнее поражение россии на Ближнем Востоке. Уход россии от своих стратегических позиций в Сирии и капитуляция на фоне наступления боевиков против Башара Асада четко продемонстрировали ограниченность российских возможностей. Это может стать предупреждением для Кремля и напоминанием Запада о том, что у россии есть ограниченные ресурсы.

План Трампа положить конец войнам, уничтожившим бесчисленное количество жизней в Украине и на Ближнем Востоке, заслуживает похвалы. "Мир через силу" - это самый эффективный способ воплотить это в реальность, пишет издание.

Источник: telegraph .

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