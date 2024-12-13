Ожидается, что этот пост займет 53-летний Михаил Кавелашвили, бывший футболист и правый популист, представитель партии «Грузинская мечта».

Как пишет Радио Свобода, инаугурация запланирована на 29 декабря. Однако на фоне антиправительственных протестов в стране, действующий президент Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает в этом году, заявила, что она не покинет пост.

"Инаугурации не будет, и мои полномочия продолжаются", - заявила она.

Конфликт между Зурабишвили и Кавелашвили стал кульминацией длительных споров по поводу политического курса страны. Зурабишвили, дипломат с французскими корнями, была избрана президентом в 2018 году и выступала за интеграцию Грузии в ЕС. Она приобрела популярность среди прогрессивных слоев населения, активно поддерживая протесты, возникшие из-за приостановки евроинтеграции Грузии. В то же время ее отношения с правящей партией «Грузинская мечта» ухудшились из-за критики авторитарных тенденций правительства.

В то же время Михаил Кавелашвили, ставший политиком футболист представляет более консервативный, антизападный курс. Он активно критикует «либеральное» Запад и выступает за укрепление национальных ценностей. Его кандидатуру поддерживает Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты» и один из богатейших людей Грузии. Кавелашвили уже давно зарекомендовал себя как политический противник западных влияний, получивший поддержку в сельских регионах страны.

Политическая борьба между двумя кандидатами отражает глубокий раскол в грузинском обществе. Многие протестующие поддерживают Зурабишвили, которая заявляет, что «партия власти сегодня очень изолирована». Тем не менее, Кавелашвили и правящая партия остаются популярными среди определенной части населения.

Источник: Радио Свобода .

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