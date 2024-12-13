Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина еще не готова к переговорному процессу с рф из-за нехватки оружия и отсутствия четких гарантий безопасности.



В интервью Суспільному он сказал, что речь идет о недостатке вооружений, а также нужны четкие гарантии безопасности, чтобы рф не напала снова через несколько лет.

«А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию. (Российскому диктатору Владимиру — ред.) Путину важно продолжать агрессию на нашей территории», — рассказал руководитель ОП.





По словам Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с рф на равных.



«У нас нет оружия, у нас нет статуса, о котором мы говорим. А это означает приглашение в НАТО и понимание четких гарантий, которые нам предоставят, чтобы мы могли быть уверены, что Путин не вернется через два-три года», - добавил он.





Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что разговоры о втором Саммите мира, похоже, просто оттягивали время до выборов в США, а теперь он нам уже и не нужен.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко призвал присоединяться к ТрО, поскольку ситуация на фронте сложная и наши подразделения нуждаются в помощи.