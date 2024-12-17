После почти трех лет боев с обеих сторон наблюдаются значительные потери, но ни Украина, ни россия не достигли решающего преимущества.

Об этом для New York Times пишет старший научный сотрудник Зальцмановского института изучения войны и мира Колумбийского университета Раджан Менон. Он отмечает, что в Украине растет усталость от войны и часть населения уже поддерживает идею прекращения боевых действий. В то же время россия также страдает масштабными потерями, которые оцениваются более чем в 700 тысяч погибших и раненых, а ее экономика оказывается под давлением санкций и высокой инфляции.

Среди кандидатов на роль посредника в мирных переговорах называют Дональда Трампа, который пообещал быстро завершить войну, возможно путем прекращения военной помощи Украине или наоборот — ее увеличение, если Путин откажется от переговоров. Однако неизвестно, есть ли у Трамп четкий план для достижения мира.

Рассматривается несколько вариантов будущего для Украины после войны, пишет эксперт.



Первый сценарий предусматривает членство Украины в НАТО, хотя это выглядит маловероятным из-за разногласий среди членов альянса, в частности, США против приема Украины на ближайшие годы.



Другой вариант — это создание коалиции стран, гарантирующих Украине безопасность, но для Украины важно, чтобы среди этих стран были США, оказывающие наибольшую военную поддержку.

Кроме того, несколько европейских стран обсуждали возможность размещения войск в послевоенной Украине.

Менее привлекателен сценарий "вооруженного нейтралитета", предусматривающий отказ от членства в НАТО и размещение иностранных войск на территории Украины. Хотя такой вариант мог бы быть достигнут в случае, если россия пообещает ненападение, для Украины он опасен, поскольку россия уже нарушала такие соглашения.

Источник: nytimes .

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