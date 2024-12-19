Стабильность в Сирии оказывает непосредственное влияние на безопасность и интересы США в регионе.

Ситуация в Сирии после падения режима Башара Асада станет серьезным испытанием для внешней политики Дональда Трампа.

Как сообщает The Hill, новоизбранная администрация президента США будет вынуждена разработать деликатный дипломатический подход к новой власти в Сирии во избежание образования неуправляемого государства, которое может стать спонсором терроризма. Этот вопрос станет важным тестом для эффективности внешней политики Трампа, ведь стабильность в Сирии оказывает непосредственное влияние на безопасность и интересы США в регионе.

Турецкий политик Билал Билиджи считает, что падение Асада является важным моментом для смещения баланса сил на Ближнем Востоке. Это может стать шансом для США из-за дипломатии союзников ослабить влияние Ирана и России в регионе. Билиджи отмечает, что этот момент открывает новые возможности для США, в частности, в контексте переосмысления иранского ядерного соглашения, подписанного во времена администрации Обамы.

Однако для успеха в Сирии Трампу нужно будет действовать очень осторожно. Одна из возможных стратегий — поддержка процесса создания новой сирийской конституции, формирования переходного правительства и организация свободных выборов в течение 18 месяцев, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

К слову, ранее Трамп уже заявлял, что война в Украине для него является приоритетной и более сложной проблемой, чем ситуация на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что сирийцам придется самостоятельно заботиться о себе.

Источник: thehill .

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