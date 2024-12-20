Британия намерена активнее работать над санкциями против Кремля и усиливать давление на россия с целью поставить Путина в еще более слабую позицию.

Планы рф по захвату четырех украинских областей - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской - в 2025 году являются признаком "слабости" Кремля.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании в комментарии NV.

"Они [россияне] верили, что их вторжение продлится неделю. И вот вы: страна, которая все еще воюет более тысячи дней, а Путин сделал стратегический шаг назад в Сирии. Это сигнал для любой страны, которая смотрит на россию как на своего рода гаранта, на стратегического союзника и союзника по вопросам безопасности, - когда ставки выше всего, Путин просто выходит из игры", - подчеркивает он.

Гили добавил, что Великобритания продолжит усиливать поддержку Украины, в частности, через поставки морских дронов, систем противовоздушной обороны и артиллерии. В 2025 году поддержка еще больше вырастет благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности и обучении украинских военных. В то же время, Британия намерена активнее работать над санкциями против Кремля и усиливать давление на россия с целью поставить Путина в еще более слабую позицию.

"И мы также готовы усилить санкции и давление, которое мы готовы оказывать на Путина и людей, отвечающих за обход санкций, на флоты кораблей, которые помогают избежать международного осуждения и эмбарго на нефть и газ", - заявил министр обороны Великобритании.

Источник: nv .

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