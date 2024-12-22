16 декабря 2024 года Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу , что привело к распаду правящей коалиции.
На фоне этой нестабильности растет популярность правопопулистской партии AfD, значительно усилившая свою позицию в опросах.
Если ХДС придет к власти, политика может измениться, но вряд ли кардинально, поскольку у поддержки Украины широкая поддержка среди немецких политических сил. Однако рост популярности AfD, выступающей против оказания помощи Украине, может повлиять на общественное мнение и политический дискурс.
Политическая ситуация в стране также может повлиять на жизнь украинских эмигрантов, которых в стране больше миллиона. И это несмотря на то, что они уже вносят вклад в экономику Германии в секторе здравоохранения, логистики, строительства и ИТ.
AfD постоянно утверждает, что помощь беженцам слишком щедра и обременительна для бюджета, предлагая сокращение или даже отмену пособия для безработных. Кроме того, для ограничения количества украинских беженцев, имеющих право на льготы, могут быть введены более строгие проверки доходов и имущественного положения.
Также отмечают, что правительство под влиянием правых партий может сократить финансирование программ интеграции, включая языковые курсы и адаптационные инициативы, и переместить фокус в сторону поощрения мигрантов к более быстрому самообеспечению.
Рост популярности AfD, которая известна своей антимигрантской риторикой, может изменить отношение немцев к украинским эмигрантам. Хотя украинцы до сих пор получают значительную поддержку в Германии, рост ксенофобии может ухудшить социальный климат. В регионах, где AfD оказывает большее влияние, местные программы поддержки беженцев могут быть сокращены.
Политические изменения могут также повлиять на украинские семьи с детьми, пишет издание: "сокращение бюджета может подорвать школьные программы, направленные на интеграцию мигрантов, включая специализированные классы для детей. Украинские дети могут столкнуться с повышенным риском косвенной дискриминации или пристрастного отношения".
Источник: nv .
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