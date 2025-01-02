В Германии на фоне политической нестабильности накаляется вопрос формирования новой коалиции после недавнего вотума недоверия правительству Шольца в Бундестаге.

Перед досрочными выборами, которые должны пройти 23 февраля, важными игроками на политической арене остаются несколько ключевых партий. Согласно последним опросам, лидером рейтинга является блок ХДС/ХСС (примерно 31,5%), который под руководством Фридриха Мерца, вероятно, возглавит будущую коалицию. В течение 16 лет партия имела канцлера в лице Ангелы Меркель, и сейчас, снова возвращаясь к активной политике после трех лет оппозиции, есть реальные шансы вернуться к власти.

Вторым по популярности является пророссийский ультрапопулистский блок "Альтернатива для Германии" с 19,5%, впервые выдвинувший кандидатуру на пост канцлера – Алису Вайдель. Однако из-за политического "брандмауэра", установленного другими партиями, AdN не сможет войти в коалицию, поскольку большинство политических сил отказываются сотрудничать с правыми популистами.

Третье и четвертое место занимают Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца (16,5%) и партия "Зеленые" (11,5%). Обе партии испытали ослабление из-за ссор в коалиции последних трех лет, но, вероятно, одна из них войдет в коалицию с ХДС/ХСС, в зависимости от результатов выборов. Менее значимыми, но все еще важными является леворадикальный Альянс Сары Вагенкнехт (около 8%), которая быстро набирает популярность на востоке Германии, и Свободная демократическая партия (ВДП), чей выход из правительства стал одной из причин развала коалиции.

Напомним, что голосование по вотуму недоверия правительству Шольца состоялось 16 декабря, когда 394 депутата проголосовали против, 116 воздержались, и только 207 поддержали правительство, повлекшее распад коалиции. Поэтому президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в течение 21 дня должен принять решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

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