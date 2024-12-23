Спор касался замороженных после российского вторжения в Украину активов, которые сейчас оцениваются в 300 миллиардов долларов

В ходе встречи лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе произошел спор между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой, обсуждавших вопросы поддержки Украины.

Об этом пишет Financial Time. Конфликт разразился из-за предложения Дуды конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро для финансирования помощи Киеву. Идея, поддерживаемая США и Великобританией, вызвала резкую реакцию со стороны Германии, Франции и Италии.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!" – воскликнул Шольц через стол на Дуду.

Спор касался замороженных после российского вторжения в Украину активов, которые сейчас оцениваются в 300 миллиардов долларов. Большинство этих активов находятся в странах ЕС. требуют полной конфискации, но Германия и Франция не поддерживают такой шаг, опасаясь возможных экономические последствия для европейских рынков.

К слову, Польша действительно не перешла на евро и использует собственную валюту – злотый.

Ранее Politeka также писала , что политическая ситуация в Германии может повлиять на жизнь украинских эмигрантов, которых в стране более миллиона.

Источник: ft .

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