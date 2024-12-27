Правящая партия «Грузинская мечта» постепенно подрывает демократические институты и приближается к авторитаризму, разочаровывая многих граждан, надеявшихся на европейское будущее своей страны.

Последние события, в частности манипуляции на парламентских выборах и жестокое подавление протестов, вызывают тревогу по поводу будущего Грузии , а также ставят под вопрос ее отношения с Западом.

Об этом заявил Кристиан Кэрил, вашингтонский журналист Foreign Affairs. Он добавляет, что, несмотря на очевидные нарушения во время выборов, Запад, кажется, не готов к решительным действиям. Европейские и американские чиновники не готовы сжигать мосты из Тбилиси и ограничились констатацией того, что "международные наблюдатели не объявили результат свободным и справедливым".

По его словам, с момента прихода к власти 12 лет назад «Грузинская мечта» провела мастер-класс по искусству захвата государства.

"Лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили Иванишвили постепенно заменил практически всех ключевых чиновников в бюрократии, судебной системе и правоохранительных органах на сторонников партии. В стране, где треть населения работает на государство или напрямую зависит от государственных подачек, этот контроль над государственной бюрократией является мощным инструментом для обеспечения желаемых результатов выборов", - пишет Кэрил.

Он добавил, что в 2017 году «Грузинская мечта» использовала громкую победу на выборах предыдущего года, чтобы заложить основу для масштабной «реформы» конституции, которая дала партии огромное преимущество в будущих голосованиях. Она медленно установила контроль над центральной избирательной комиссией и участковыми избирательными комиссиями.

"В прошлом, даже когда «Грузинская мечта» давила на своих оппонентов и углубляла контроль над государственным аппаратом, она продолжала поддерживать перспективу сотрудничества с Западом. В свою очередь, чиновники в Брюсселе и Вашингтоне в значительной степени игнорировали антидемократические тенденции партии", - отмечает автор.

Кристиан Кэрил упомянул о печально известном законе об иностранных агентах. В начале 2023 года правящая партия представила первую версию закона, призванного налагать строгие требования к отчетности частных организаций, получающих иностранное финансирование.

"Проект текста имел заметное сходство с российским законом об иностранных агентах, введенным Путиным в 2012 году, который оказался весьма эффективным инструментом для преследования оппозиции; «российский закон», как его вскоре окрестила грузинская оппозиция, был побежден волной народных протестов", - отмечает эксперт.

Однако, как заметил Кэрил, всего несколько месяцев спустя Европейский союз предложил Грузии статус кандидата, что стало огромным повышением престижа правительства, которое уже продемонстрировало свои антидемократические инстинкты.

"Европейцы позаботились о том, чтобы это предложение основывалось на выполнении девяти важнейших условий, направленных на укрепление демократических институтов. Тем не менее, легко понять, почему «Грузинская мечта» могла прийти к выводу, что ее поведение обходится ей очень дешево в западных столицах. С тех пор партии удалось протолкнуть пересмотренную версию закона — важный шаг на пути к захвату государства в стиле Орбана с молчаливого одобрения Кремля", - рассуждает аналитик.

В декабре после жестокого подавления протестов США ввели запрет на выдачу виз около 20 грузинским чиновникам, обвинив их в подрыве демократии. Балтийские страны также ввели санкции, но Вашингтон пока не ввел более широкие ограничения.

Несмотря на то, что финансовые санкции и запрет на поездки могут повлиять на Иванишвили и "Грузинскую мечту", администрация Байдена, вероятно, не будет действовать без поддержки Европы. Чиновник "Грузинской мечты" заявил, что партия не переживает на счет этого, ведь Венгрия и Словакия уже торпедировали последние попытки ЕС объявить более широкие санкции.

"Вашингтон, вероятно, не будет предпринимать дальнейшие действия до конца каденции администрации Байдена, а ЕС не может достичь консенсуса из-за возможного вето Венгрии на серьезные санкции. Иванишвили, в свою очередь, понимает, что любые уступки оппозиции могут привести к его падению, как это произошло с президентом Украины Виктором Януковичем в 2014 году", - считает Кристиан Кэрил.

Источник: foreignaffairs .

Последние новости:

То же происходило в России: эксперты раскрыли "российский след" на выборах в Грузии

Штурм парламента и требование отставки президента: что нужно знать о массовых протестах в Абхазии

Политолог рассказал, что ждет Грузию после выборов.