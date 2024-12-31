В этом году давление на автократов усилилось, и поражения их режимов стали сигналом о том, что даже самые сильные диктатуры могут потерпеть крах.

2024 стал тяжелым испытанием для многих авторитарных режимов по всему миру.

Как пишет The Wall Street Journal , в разных уголках планеты авторитарные лидеры столкнулись с неожиданными проблемами, что привело к падению нескольких, казалось бы, непобедимых диктатур.

В Сирии повстанцы захватили столицу Дамаск, положив конец 24-летним жестоким властям Башара Асада. Для большинства внешних наблюдателей падение Асада послужило настоящим шоком, ведь его режим долгое время считался неуязвимым. В Бангладеше студенческие протесты привели к свержению правительства Шейха Хасины, которое находилось у власти 15 лет.

Кроме этого, наибольшие потери от падения Асада понесло теократическое правительство Ирана. Перед падением режима Иран продал Сирии нефть на миллиарды долларов в кредит, надеясь на создание бизнес-империи и использование страны как плацдарма для угрозы Израилю. Также пострадали иранские прокси в Газе и Ливане. Израиль впервые атаковал Иран, уничтожив его системы ПВО, тогда как ракетные удары Ирана по Израилю не нанесли значительного ущерба.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро, невзирая на успех на выборах, тоже оказался под давлением как внутренней оппозиции, так и внешних сил. Военный режим в Мьянме также испытывает серьезные трудности из-за активизации повстанческих группировок и уменьшения дипломатической поддержки Китая.

По словам Даймонда из Стэнфордского университета, в этом году ряд полуавторитарных партий, которые были у власти в течение многих лет, либо потеряли ее, либо потерпели поражение, что ограничило их полномочия.

«Во многих местах выборы сделали то, что должны были сделать», - подытожил эксперт.

Источник: wsj .

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