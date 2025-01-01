По итогам выборов немцы изберут новое правительство и его руководителя.

Олаф Шольц, скорее всего, покинет пост канцлера, а его место, вероятно, займет Фридрих Мерц - лидер Христианско-демократического союза (ХДС), давно известный своей решительной позицией по поддержке Украины и стремлением изменить экономическую политику страны.

Мерц стал главным критиком Шольца за недостаточную помощь Украине во время войны с Россией, задержку со снабжением оружия и слишком сильную осторожность в оказании дальнобойных ракет для ВСУ. Во время визита в Киев в декабре он прямо заявил, что Германия "сделала слишком мало и слишком медленно".

Фридрих Мерц – миллионер и пилот-любитель, на фоне традиционной скромности немецких политиков выглядит довольно необычно. В политике Мерц не новичок: он вступил в нее еще в начале 70-х, но спустя несколько лет в бизнесе вернулся в политическую арену в 2018 году. Лидер ХДС возглавил партию только с третьей попытки в 2022 году, но его персональный рейтинг не так высок, как популярность его партии. Его часто критикуют за импульсивность и резкость в выражениях.

К примеру, в 2022 году Фридрих Мерц обвинил украинских беженцев в "социальном туризме" с целью получения выплат в Германии, но позже принес извинения. Он также заявил, что беженцам предоставляют стоматологическое лечение за счет налогоплательщиков, тогда как немцы испытывают трудности с доступом к приему. Еще большее возмущение вызвало его выражение о детях миграционного происхождения, которых он назвал "маленькими пастбищами".

Что касается экономики, то Мерц обещает проводить политику, которая "подтолкнет Германию вперед, заставит страну снова функционировать". Он выступает за понижение налогов, упрощение налоговой системы и сокращение расходов. В то же время, он стремится усилить оборонный бюджет, обещая дополнительные 80 млрд евро для достижения целевых расходов на оборону в 2% ВВП.

В вопросах миграции Мерц планирует отказать нелегальным мигрантам в приюте прямо на границах и увеличить депортацию нелегалов. Такая политика "закрытой двери", по его словам, отвечает потребностям страны и ее безопасности.

Относительно войны в Украине, Фридрих Мерц заявил, что ХДС будет решительно поддерживать Украину, поскольку считает российско-украинскую войну борьбой против Запада и демократии. Он также подчеркнул важность победы Украины. Мерц считает, что война может завершиться быстрее, если поддержка Украины со стороны международных партнеров будет стабильной и последовательной, и Украина способна победить только с позиции силы.

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