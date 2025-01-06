Трамп, вероятно, сосредоточится на принятии мер, которые позволят Украине укрепить свои позиции в войне, в частности, через военную помощь и санкции против российского энергетического сектора.

Трамп попытается оставить для президента России Владимира Путина возможность "уйти с войны" без потери лица, но при этом будет активно способствовать укреплению позиций Украины в переговорах.

Об этом в интервью для LIGA.net заявил американский дипломат, спецпредставитель Госдепартамента по Украине (2017-2019) Курт Волкер. Он подчеркнул, что Трамп не стремится персонализировать конфликт и винить Путина во всем. Напротив, он постарается создать такие условия, при которых Путин сможет выйти из конфликта, сохраняя свою политическую репутацию. В то же время, согласно Волкеру, Трамп сосредоточится на принятии мер, которые позволят Украине укрепить свои позиции в войне.

Эксперт пояснил, что Трамп планирует активнее работать над укреплением американской энергетической независимости, увеличивая добычу нефти и газа, чтобы снизить мировые цены на энергоресурсы, что в свою очередь повлияет на российский бюджет.

"В то же время, если мы услышим от Путина, что он не хочет заканчивать войну, Трамп, скорее всего, тоже усилит санкции. Поэтому я считаю, что эта комбинация должна содержать усиление давления на Россию", – добавил дипломат.

Что касается изменения подхода к внешней политике, Волкер отметил, что Трамп придет к власти в другое время, чем в 2017 году, когда он акцентировал внимание на уменьшении внешней активности США. В 2025 году, по словам Волкера, глобальная ситуация будет сложнее — война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке, угрозы со стороны Ирана и Китая. В таких условиях Трамп видит необходимость обновления позиции США как глобальной силы, восстановления уверенности в Америке.

По мнению Волкера, Трамп будет пытаться реализовать стратегию, которая обеспечит "мир через силу", ссылаясь на лозунг Рональда Рейгана.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы