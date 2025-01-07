Турция поддерживает повстанческую группировку «Хаят Тахрир аш-Шам», выступающую против режима Башара Асада; это позволяет Анкаре оказать определенное влияние на ситуацию в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова применить военную силу в Сирии, если свержение режима Асада приведет к ее распаду.

«Мы ни в коем случае не согласимся ни на дезинтеграцию Сирии, ни на срыв ее унитарной структуры. Если мы увидим риск в этом отношении, мы быстро примем необходимые меры», – заявил Эрдоган на пресс-конференции, пишет Politiсo.

Турция поддерживает повстанческую группировку «Хаят Тахрир аш-Шам», выступающую против режима Башара Асада. Это позволяет Анкаре оказать определенное влияние на ситуацию в Сирии. Однако для Турции одной из наибольших угроз является присутствие курдских сил, в частности Сирийских демократических сил (SDF), в состав которых входят курдские Отряды защиты народа (YPG). Турция считает YPG террористической организацией, связывая их с Рабочей партией Курдистана (РПК), уже десятилетиями ведущей борьбу с Турцией.

«Единственная судьба, которая ждет тех, кто выбирает террор и насилие, это быть погребенными в земле вместе с оружием. Я говорю это открыто, ни одна власть не сможет этому помешать», – подчеркнул Эрдоган.

Эти заявления были подкреплены и выступлениями министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который отметил, что искоренение YPG неизбежно. Турция уже неоднократно осуществляла военные операции на территории Сирии, в частности, во время гражданской войны, которая началась в 2011 году.

Источник: politico.

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