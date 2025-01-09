Журнал Politico представил список "черных лебедей" - "невероятных событий", которые могут перевернуть мир в 2025 году; прошлогодние прогнозы оказались "пугающе пророческими".

15 экспертов, среди которых ученые и аналитики, предложили свои прогнозы на ближайший год, которые, хоть и маловероятны, но их не следует отвергать.

Как пишет Politico, предположения, составленные год назад, оказались "пугающе пророческими", поэтому издание подготовило несколько сценариев, которые могут радикально изменить мировой порядок в 2025 году.

Один из самых странных сценариев предусматривает возможное тайное соглашение между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом . Согласно прогнозу, Путин может убедить Трампа приостановить ядерные амбиции Ирана на пять лет в обмен на обязательства Трампа предотвратить израильский напад. Однако сам Трамп не будет знать, что Путин согласился на поставку передовых систем ПВО в Иран в случае атаки Израиля.

Несмотря на жесткую риторику против Китая, эксперты допускают возможность неожиданного союза между президентом США и китайским лидером Си Цзиньпином .

Одним из вероятных сценариев также является обвал мировых финансовых рынков, спровоцированный искусственным интеллектом . ИИ может анализировать огромные объемы рыночных данных и создавать уязвимости, которые затем будут использовать злоумышленники для искусственного разгона паники. В результате глобальная финансовая система окажется на грани краха, что может привести к кризису на крупнейших мировых биржах, включая Нью-Йорк, Лондон и Токио.

Другим шокирующим сценарием является свержение Александра Лукашенко в Беларуси . Politico предполагает, что если Владимир Путин не сможет поддержать Лукашенко в условиях растущего давления на Россию и возможного вступления Украины в НАТО, народ Беларуси может обрести свободу.

Согласно прогнозам, 2025 год может стать временем, когда мировые государства окажутся на грани ядерной эскалации .

«Если ядерные государства — такие как Россия, Китай и Северная Корея — начнут агрессивные атаки на своих соседей с целью «окончательной победы», и если эти атаки терпят неудачу, соблазн обратиться к ядерному арсеналу может быть слишком сильным, чтобы ей сопротивляться», - говорится в статье.

Источник: politico .

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