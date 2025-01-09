Израиль может быть на пороге нового конфликта, и в этот раз угроза исходит не от Ирана, а от Турции .

Об этом пишет The Jerusalem Post, ссылаясь на отчет, подготовленный экспертами по заказу израильского правительства. Среди самых больших угроз - возможность вмешательства Турции в Сирию, говорят аналитики.

"Угроза со стороны Сирии может перерасти во что-то даже более опасное, чем иранская угроза", - говорится в отчете.

Эксперты также предупреждают, что поддерживаемые Турцией силы могут действовать как посредники, подпитывая региональную нестабильность. Они подчеркивают, что турецкая политика на Ближнем Востоке, в частности, поддержка сил в Сирии, может обострить ситуацию и даже перерасти в прямое военное противостояние.

Принимая во внимание это, эксперты рекомендуют Израилю увеличить оборонный бюджет на 4 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет для укрепления военных возможностей страны. Кроме того, аналитики рекомендуют правительству страны расширить закупки военной техники, такой как истребители, беспилотники и спутники. Предложения также включают укрепление противовоздушной обороны и строительство безопасного барьера в долине реки Иордан, несмотря на возможные дипломатические проблемы с соседней Иорданией.

"Мы являемся свидетелями фундаментальных изменений на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот отчет дает нам дорожную карту для обеспечения будущего Израиля", - отметил премьер. -министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: jpost .

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