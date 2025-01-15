Фридрих Мерц опасается, что возвращение Дональда Трампа в президенты США может осложнить его путь к победе на досрочных выборах в Бундестаг.

За шесть недель до выборов в Германии лидер Христианско-демократического союза Фридриа Мерц имеет значительное преимущество над канцлером Олафом Шольцом, но на горизонте появляется новая угроза — возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет Bloomberg, советники Мерца выражают обеспокоенность тем, что с инаугурацией Трампа 20 января возможны изменения в международной политике, которые могут привести к усилению роли Шольца как защитника демократических ценностей. Как отмечает один из партийных чиновников, даже при наличии преимущества в опросах возвращение Трампа может кардинально изменить избирательные расчеты.

Шольц уже активно использует возможное возвращение Трампа как часть своей кампании, позиционируя себя как надежного лидера, защищающего европейские и западные ценности. На съезде Социал-демократической партии он подчеркнул, что принцип нерушимости границ является основой демократии, и ни одна страна не должна бояться большего соседа.

Мерц и Шольц рассматривают возвращение Трампа как изменение правил игры. Источники внутри кампании Шольца утверждают, что у Трампа много «джокеров», которые могут неожиданно изменить ход выборов.

В издании напоминают, что немцы, которые в сложные моменты склоняются к сильному лидеру, увидели, как в 2002 году Герхард Шредер, несмотря на слабую поддержку, выиграл второй срок, выступая против планов США по Ираку.

Кроме этого, в 2016 году Ангела Меркель объяснила свое решение баллотироваться на четвертый срок победой Трампа. А в 2021 и сам Шольц победил на выборах благодаря тому, что в противоположность двум непопулярным претендентам позиционировал себя как надежного лидера.

Согласно результатам новых опросов Insa, блок Мерца снизил свой рейтинг на один процент до 30%, а СДПГ – на полпроцента до 16%. В то же время ультраправая AfD поднялась на пол пункта до 22%, что является самым высоким показателем для партии за последний год.

Источник: bloomberg.

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