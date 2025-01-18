Байден, в своей речи, произнесенной во время прощальной речи из Овального кабинета, отметил, что «технологический промышленный комплекс» создает серьезные угрозы для Америки.

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность формированием олигархии в стране, предупредив, что концентрация богатства и власти в руках небольшого количества людей может иметь разрушительные последствия для американской демократии.

Как отмечает Financial Times, такие высказывания нынешнего президента США являются завуалированной атакой на ближайших союзников Дональда Трампа вместе с миллиардером Илоном Маском. Джо Байден процитировал оговорку покойного президента Дуайта Эйзенхауэра в его прощальной речи 1961 года, посвященной военно-промышленному комплексу. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с взаимодействием правительства и технологий может стать еще более губительной.

«Я не менее обеспокоен потенциальным ростом технологического индустриального комплекса, который может представлять реальную опасность и для нашей страны. Американцев хоронят под лавиной фейков и дезинформации, что делает возможным злоупотребление властью. Свободная пресса рушится. Редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов», – заявил Байден.

Высказывания президента являются прямым намеком на самых богатых людей мира, среди которых выделяются Илон Маск, активно поддерживающий Дональда Трампа, и другие технические гиганты Кремниевой долины, такие как Джефф Безос и Марк Цукерберг. Они не только способствовали кампании Трампа, но очень вероятно получат главные роли на церемонии инаугурации Трампа в понедельник.

В конце президентства рейтинг Джо Байдена упал до рекордных отметок: только 36,7% американцев одобряют его работу в должности; 55,8% - не одобряют. В конце концов Байден выразил надежду, что со временем его достижения будут оценены положительно, и что они оставят свой отпечаток на десятилетие вперед.

Источник: ft .

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