Военный эксперт Олег Стариков объяснил, из каких этапов будет состоять окончание российско-украинской войны, что для этого еще нужно и к какой дате может успеть Трамп это организовать.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Президент Трамп настроен на то, чтобы российско-украинскую войну закончить в этом году, а можно точнее сказать – как можно быстрее. Что значит «как можно быстрее»? Это или 90, или 100 дней. Почему 90 дней? Один из первых указов Трампа – приостановить финансирование на 90 дней. А второе – Кит Келлог заявил, что через 100 дней, это 30 апреля. Я же говорю, это 8-9 мая будет подписание, то есть прекращение боевых действий», - утверждает Олег Стариков.

По его словам, все это будет происходить в несколько этапов, и первый – большой, связанный с международной стабильностью, а также с прекращением боевых действий в российско-украинской войне.

Второй же этап, продолжает эксперт, будет больше концентрироваться на том, что происходит на континенте, то есть будут решаться все вопросы с выборами, ведь и путин, и Трамп будут требовать, чтобы украинский президент был легитимным.

«Пойдет все, связанное с переговорами, выборами, кто будет подписывать, это все, связанное с мирным договором. Но это будет уже намного длиннее, это уже до конца года и тому подобное. Вот так я вижу, по крайней мере, если так большими штрихами, вот такое. Мирный договор может быть будет заключен или в конце в этого года, или в начале следующего. Это большой договор, это связано уже с окончанием», - объясняет Олег Стариков.

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